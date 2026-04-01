ಪಿತೃ ವಿಯೋಗದಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ಪುತ್ರಿ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಪುತ್ರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಮನಕದಡುವ ಘಟನೆಗೆ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನಸೂಜಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಜತೆಗೆ ಅನಸೂಜಾಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ (ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್) ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮಂಗಳವಾರ ಅನಸೂಜಾ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಳು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು' ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ಮೊಗುಲಪ್ಪ ಯಾನಗುಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>