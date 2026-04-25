ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದ ಬಡತನ; ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಮನ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಟಾಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಜಿ.ಸಹನಾ (ಶೇ 99.36) ಮತ್ತು ಎಚ್.ಸಹನಾ (ಶೇ 98.88) ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದು ಬೆಳೆದವರು. ತಾಯಂದಿರ ಕಾಳಜಿ, ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ ಇವರೀಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹನಾ ಹೆಸರಿನ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನತದೃಷ್ಟರು. ವರಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಜಿ.ಸಹನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಜಿ.ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಚ್.ಸಹನಾ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಎಚ್.ಗೀತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಜಿ.ಸಹನಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎಚ್. ಸಹನಾ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿ.ಸಹನಾಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಚ್.ಸಹನಾಗೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಇದೆ. ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕನಸುಗಳು ಚಿಗುರಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಉಪ್ಪಾರ ಬಾಲಪ್ಪ, ಕನಕಪ್ಪ, ಜಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>