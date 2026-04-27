ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಂಧೂ ಪವಾರ ಶೇ 99.36, ಶಿವಾನಿ ಕಲಾಲ ಶೇ 94.56, ಚೇತನ ಗುಬ್ಬಿ ಶೇ 93.92 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನತಾ ಬಾಲಿಕೆಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೇಜು ಹಾಲಬಾವಿ ಶೇ 93.12, ಮೇಘಾ ಈಳಿಗೇರ ಶೇ 92.96, ಅನನ್ಯ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಶೇ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಹಳ್ಳದ ಶೇ 90.08, ದಿವ್ಯಾ ಚವಟಿ ಶೇ 89.92, ನೇತ್ರಾ ಕೊಂಡೋಜಿ ಶೇ 84 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-22-1595172884</p>