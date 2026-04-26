ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಯಶ್ರೀ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು, ತಾಯಿಯ ಬಡತನದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎನ್.ಎಂ.ಜಯಶ್ರೀ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 620 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ, ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ನಿಧನದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಆಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ– ಅಜ್ಜಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಓದಿದ ಜಯಶ್ರೀ, ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-25-434196144