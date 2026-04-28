ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ಶಾಲೆಗಳ 709 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 242 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 665 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಗುರುಗುಂಟಾ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 218 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 217 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 99 ಆಗಿದೆ.ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಾಲೆಯ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆನ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 72ರಲ್ಲಿ 69 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಲೋಗಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 44ರ ಪೈಕಿ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಲಗಟ್ಟಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 51ರ ಪೈಕಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರೇನಗನೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 30ರ ಪೈಕಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೀರೆಹೆಸರೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 43ರ ಪೈಕಿ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೌಡೂರಿನ 55ರ ಪೈಕಿ 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೆಜ್ಜಲಗೆಟ್ಟಾ ಶಾಲೆಯ 26 ಶಾಲೆಯ 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೋಠಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 63ರ ಪೈಕಿ 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೋಡಲಬಂಡಾ ತವಗ ಶಾಲೆಯ 33ರ ಪೈಕಿ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಜನಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಈ ಭಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ' ಎಂದು ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಧ ವೀರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೀರೆನಗನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ