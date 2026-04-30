ಮಾಗಾವಿ ಶಾಲೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಅಶ್ವಿನಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಲೀಪ್ ಟಿ. ಭಟ್ (ಶೇ 93.66) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ (ಶೇ 92.64) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನೂರಜಹಾನ್ ಅ. ವಾಲೀಕಾರ (ಶೇ 90.72) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>