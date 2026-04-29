ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ: ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>218 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 202 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಂಗಾರಿ ಶೇ 93.32, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರಲಕಟ್ಟಿ ಶೇ 91.68 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಮರೇಶಪ್ಪ ವಾದಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕುರುಬರ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಬೆಣಕಲ್, ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಳೆಪಯ್ಯ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹೊರಪೇಟಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪವನ್ಕುಮಾರ ಕಲ್ಲಯ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಸುರೇಖ, ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಆಚಾರ, ಬಸವರಾಜ, ಮೌನೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>