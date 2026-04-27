ಕೌರವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹಿರೇಕೆರೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಕೌರವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 27 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಕಣಕುಪ್ಪಿ (ಶೇ 97.6) ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ರಕ್ಷೀತಾ ರಾಮಗಿರಿ (ಶೇ 96.8) ದ್ವಿತೀಯ, ಶಾಹಿನ್ ಬಾನು ಬ್ಯಾಗಾದಿ (ಶೇ 96.5) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-22-1076416268</p>