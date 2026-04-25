ಹಿರಿಯೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧಕರಿವರು

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು,ಶೇ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾಧಕರಿವರು.

ಲಿಖಿತ್ ಎಸ್. ಗೌಡ 618, ಎಸ್. ಸಾಹಿತ್ಯ 618, ವಿನೀತ್ ತಾತೇರ್ 618, ಅಕ್ಷತಾ ಕೆ.ವಿ. ಗೌಡ 615, ಜೆ. ಲಿಖಿತ 614, ಪಿ.ಆರ್. ಹರ್ಷಿತಾ 613, ಎ.ಎಸ್. ಅಮಯ್ 612, ಬಿ.ಅಶ್ವಿನ್ ತಂಗಮಣಿ 610, ಎಲ್. ಲಿಖಿತಾ 609, ಜಿ. ನಂದಿತಾ ಗೋಪಾಲ್ 609, ರಾಹಿಣಿ 609, ಬಿ.ಟಿ.ಚೈತ್ರಾ 608, ಕೆ.ವಿ. ತೇಜಸ್ ಸಕರ್ 608, ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷ 607, ಎಂ.ಎಲ್.ದೀಕ್ಷಾ 606, ವಿ. ಧನ್ಯತಾ 606, ಕೆ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಯ 606, ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ 605 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-44-262149480