ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಾಲೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಟಾಪರ್

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾಗ್ದೇವಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 617 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್.ಮಾನ್ಯಾ (606) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ.ನವ್ಯಾ (604) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಸೋನಿಕಾ 599, ಎಚ್.ಅಭಿಷೇಕ್ 598, ಡಿ.ಆರ್.ನಿಶಾಂತ್ 598, ಕೆ.ಎಂ.ಧನುಷ್ 595, ಸಿ.ಎನ್.ಸಂಜನಾ 595, ಶಮಾ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ 594 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 116 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 98.72 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಶಿವರಾಂ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮಾಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>