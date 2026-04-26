ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಶೇ 96.87 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಶೇ 96.87ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಶಾಲೆಯೆ ಛಾಯಾಶ್ರೀ 619 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಆದರ್ಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವೈಷ್ಣವಿ 617 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

46 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಅನುಗ್ರಹ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎನ್.ಎ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶೇ 97.22, ಸ್ವರ್ಣಾ ಶೇ 95.65 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ