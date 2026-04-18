ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶಾಲೆಯ 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 88), ಎಂ. ಹಫಿಜಾ (ಶೇ 88) ಪ್ರೀತಂ ರೆಡ್ಡಿ (ಶೇ 86), ಎಂ. ಜೈಭಾ (ಶೇ 86), ಗೌತಮ ಸೊಪ್ಪಿನ (ಶೇ 85), ಮಹಮ್ಮದ್ ಫರಾನ್ (ಶೇ 85), ನವ್ಯಾಕ್ಷಿ (ಶೇ 85) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಥಾಮಸ್ ಸಂತೋಷ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಫಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>