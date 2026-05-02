ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೊರ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್.ಎಚ್ -52ರ ದೇಗಿನಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಅನಿಕೇತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರ್ತಿ ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೃಷ್ಠಿ ಶ.ಪಾಟೀಲ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ 99.04) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಚಡಚಣತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭವಾನಿ ಶ.ಜಂಬಗಿ ಶೇ 98.24, ಶಿವಾನಂದ ಸ.ಗಿಣ್ಣಿ ಶೇ 98.08, ಸಾಕ್ಷಿ ಆ.ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 97.28, ಮಹೇಶ ಚಂ. ತೇಲಿ ಶೇ 97.12, ವೈಷ್ಣವಿ ಸಿ.ಬಂಡಿ ಶೇ 96.8, ಅಕ್ಷತಾ ಅ.ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 96.48, ವಿಶಾಲ ವಿ.ಗೊಳ್ಳಗಿ ಶೇ 96.32, ಅಪೂರ್ವಾ ಸಂ. ಪಾಟೀಲ ಶೇ 96.16, ಕಾವೇರಿ ಮಾ.ಕುಂಬಾರ ಶೇ 96.16, ಅನುಷ್ಕಾ ಮ.ಪಾಟೀಲ ಶೇ 96, ಸುಮೀತ ಸೋ.ಗೊಗಿ ಶೇ 95.84, ಕಾವೇರಿ ರಾ.ಮೇತ್ರಿ ಶೇ 95.52. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 20, ಅಂಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 12, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 7, ವಿಜ್ಞಾನ 1ರ ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 47, ಪ್ರಥಮ 44, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>