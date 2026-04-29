ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ರಾಜು ಶೇ 65, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಳವಾರ 63.84, ಮಲ್ಲೇಶ ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ ಶೇ 62.36, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಶೇ 62.48, ಸಂತೋಷ ಶೇ 60.48 ಹಾಗೂ ಮಂಜಪ್ಪ ಸಾಮೋಜಿ ಶೇ 60.32 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'12ರಲ್ಲಿ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಐವರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಕೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ