ಗುರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ತಾರಿಹಾಳದ ಡಿ.ಪಿ. ಮಧೂರಕರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶ್ರೀಗುರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 83.20, ಈಶ್ವರ್ ಚಲವಾದಿ ಶೇ 81.60, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಳವಾಡ ಶೇ 81.44, ಹನುಮಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 80.32, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುದಲಿ ಶೇ 81.12ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

25– ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 9 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಡಿ. ಮಧುಕರಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-24-439087049