ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಶಾಲೆ; ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಕುಂತಲಾ ಚಂ ಹಸಬಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.08ರಷ್ಟು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾರ ಶೇ 96.32ರಷ್ಟು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧರೇಶ ಸುಬೇದಾರ ಶೇ 95.20, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಲಗಳಿ ಶೇ 95.04, ದಿವ್ಯಾ ಆಲೂರ ಶೇ 94.56, ಶಿಲ್ಪಾ ಹೂಲಿ ಶೇ 94.24, ಶ್ವೇತಾ ಗಾಣಿಗೇರ ಶೇ 93.76, ಅನುಶ್ರೀ ಕೆರವೀರಮಠ ಶೇ 93.60, ಭಾಗ್ಯ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಶೇ 93.44, ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂಗಡಿ ಶೇ 93.28, ಮಾನಸಾ ಹಂಪನವರ ಶೇ 92.80, ಶಫೀನಜಾ ನದಾಫ ಶೇ 92.64, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ ಶೇ 92.16, ಯಲ್ಲವ್ವ ಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಶೇ 92,16, ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತಾರ ಶೇ 91.36, ಶೃದ್ಧಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಶೇ 90.88, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆರೇರ ಶೇ 90.72ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ–52, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ–100, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ–24 ಹಾಗೂ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>