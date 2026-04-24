ಸನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ: ಅನೀಸ್‌ ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರಥಮ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಸನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಮಕಾಂದಾರ (ಶೇ 99) ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಬೀಬಿ ಜೈನಬ್ ಖಾನ್ (ಶೇ 95.2) –ದ್ವಿತೀಯ, ಸನಾ ಆನಮ್ ಪಠಾಣ (ಶೇ 94.42) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀನಾ ಕೌಸರ್ಬಿಜಾಪುರ (ಶೇ 92.8), ತಯ್ಯಬಾ ಸಾದಿಯಾ (ಶೇ 91.36), ಉಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಫೀರಾ ಸಿದ್ಧಿಕಿ (ಶೇ 91.2), ಮಾಹೀನ್ ಕಾಗದಗರ (ಶೇ 90.08) ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಮಲಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಯೂಬ್ ಸವಣೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-24-258537922