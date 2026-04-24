ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೆ. ಠಕ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>177 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 15, ಗಣಿತ – 2, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ– 7, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೀರ್ತಿ ಮಹಾಲೆ (ಶೇ 98.72), ನಮನ್ಸಿಂಗ್ ಜಮಾದಾರ್ (ಶೇ 98.56), ಶ್ರೇಯಾ ಕೊರ್ವೆಕರ್ (ಶೇ 98.04) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿನೋದ ಸಿ.ಎಂ. (ಶೇ 97.92), ಕೀರ್ತಿ ಸಕ್ರಿ– (ಶೇ 97.76), ಶ್ರೇಯಾ ಕೊಟೇಶ್ವರ (ಶೇ 97.12), ಶ್ರೀಹರಿ ಬೊಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ (ಶೇ 97.12), ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಕೆ. (ಶೇ 96.96), ಶ್ರೀಯಾ ಹಲಗಿ (ಶೇ 96.8), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪುನೀತ (ಶೇ 96.8), ಅಮೃತಾ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ (ಶೇ 96.64), ಪೂರ್ವಾ ಖುರ್ಸಾಪುರ (ಶೇ 96.48), ಆಕಾಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 96.16), ಸಹನಾ ಭದ್ರಣ್ಣನವರ (ಶೇ 95.84), ಖುಷಿ ಕೆಂಚನಗೌಡರ (ಶೇ 95.04) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>