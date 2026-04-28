ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 6, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 16, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 2, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋನು (590), ಸೋನಿಕ (581), ತನುಜಾ (579), ಸರಸ್ವತಿ (552), ಸಿಂಚನ (541), ಸಂಜಯ್ (538) ನಿಸ ರೋಜಾ (520), ಶರತ್ (511), ಗೌತಮ್ (511), ಪುನೀತ (508) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-39-969233484</p>