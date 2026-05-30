‘ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

ಹುಮನಾಬಾದ್: 'ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಕಾಶಿನಾಥ ಎನ್.ಪಲ್ಪೆರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಬುದ್ದ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕನ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಶ್ರಮದ ಗುರು ರತ್ನಕಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್.ಕೆ. ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮ ಮಹಾರಾಜ, ಅಶೋಕ್ ಹಣಕುಣಿ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕರಣೆ, ಅನೀಲ ಪಲ್ಪೆರಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಲ್ಪೆರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಏಖೆಳ್ಳಿ, ದಯಾನಂದ ಮೇತ್ರಿ, ಅಮಿತ್ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ್, ನಂದಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಜಾಗಿರದಾರ್, ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ, ವೀರಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರ, ಲಖನ್ ಕೋಳಿವಾಡ, ಬಂಡೆಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ ನಿರ್ನಾಳ, ಬಸವರಾಜ, ಸುರೇಶ್ ಸದಲಾಪುರೆ, ಅನಿತಾ ಫೋಲದಾಸ, ಶಂಕರ್ ಜಮಾದಾರ, ಬಲವಂತ ಉಪ್ಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>