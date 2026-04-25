ಜೀನಿಯಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಗಿಡದ ತಾಂಡಾದ ಜೀನಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100 ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 19 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 19 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಂಗಮೇಶ ಶೇ 98.56, ಮಿಸ್ಬಾ ತಸ್ಕೀನ್ ಶೇ 97.28, ಶೇ ಶಿಲ್ಪಾ 96.96, ಸಾನ್ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇ 96.32, ಅಮೋಘವರ್ಷಿಣಿ ಶೇ 96, ಗಜಾನನ ರಾಠೋಡ ಶೇ 96 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ