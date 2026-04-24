ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರದ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಮ್ಯ ಪಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 621 ( ಶೇ 99.4) ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಚ್.ಎನ್ ಶೇ 98, ನೂರ್ ಶಾಹಿಜ್ ಶೇ 97, ಲಿಕಿತಾ ಎಂ. ಶೇ 97, ಲಲನಾ ಎಚ್.ಆರ್. ಶೇ 96, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶೇ 96, ಎಮಿನ್ ಲಿನೊ ಪಿಂಟೊ ಶೇ 95, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಶೇ 95 ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಎಂ. ಶೇ 95 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 125 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 123 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋಟರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ: ರೋಟರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಾನಿ ಶೇ 98, ಚೈತ್ರಾ ಎಚ್.ಜೆ ಶೇ 96, ಫಾರಿಯಾ ಐಮನ್ ಶೇ 96 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲಾ ಶೇ 95 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 11, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 30, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ದೀಪಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ: ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಿತ್ಯಾ ಶೇ 97, ತನಿಷ್ಕ್ ರಾಜ್ ಶೇ 96, ಎಚ್.ಆರ್.ಮೋಹನ್ ಶೇ 95 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 24 ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ: ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶೇ 96, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶೇ 96, ಸಿರಿ ಎಲ್. ಶೇ 96 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, 92 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 91 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 40 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 14 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಶೇ 99 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಶಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಎಲ್. 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇ 100 ಅಂಕ: ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ಶಮ್ಯ ಪಿ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಕನ್ನಡ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ರಾಘವ, ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಇಮಾನ್ ಲಿನೊ ಪಿಂಟೋ, ಟಿ.ಆರ್.ಶೀತಲ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>