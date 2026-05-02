ಸಾಧನೆ: ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೀಣಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮೀರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ. ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಗಾರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ. ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. 'ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗವಿಕಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕರೇಗೌಡ, ಎಂ.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತ ನಾಡಿದರು. ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೊಟ್ರೇಶ, ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿ.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ.ಜಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>