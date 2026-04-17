ಇಂಡಿ: ಅರ್ಪಿತಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರದ ದೇಸಾಯಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ಅಶೋಕ ಉಪ್ಪಿನ್ ಶೇ 85.2, ಶರಣಬಸವ ರಮೇಶ ಹತ್ತರಕಿ ಶೇ 85.2, ಅಜಾನ್ ಇಂಡಿಕರ್ ಶೇ 79 ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಂಜಗಿ ಶೇ 78 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾಲತಾ ಸುತಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-1828760492</p>