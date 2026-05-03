ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 97.4 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ (ಪ್ರಥಮ), ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಧವ ಶೇ 96.3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅವರಳ್ಳಿ ಶೇ 93.6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕುಮಸಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕತ್ತಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-26-627168451</p>