ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಸಾಧನೆ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಆದರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೀಪಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪಕಾಲಿ 611 (ಶೇ.97.76) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಚೈತನಾ ಸಾಳಗುಂದಿ (ಮಟ್ಟಿ) 594 (ಶೇ.95.04) ಪ್ರೀಯಾ ಪೂಜಾರಿ 593 (ಶೇ.94.88) ತೃತೀಯ, ಭವಾನಿ ಗುಣದಾಳ 590 (ಶೇ.94.40)ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ, ಕೃತಿಕಾ ಬಣಕಾರ 587 (ಶೇ.93.92), ಪೂಜಾಕುರಣಿ 585 (ಶೇ.93.60), ಪವಿತ್ರಾ ಮರನೂರ 579 (ಶೇ.92.64) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ. 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಗೆ ಬರೆದ 88 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವೀತಿಯ ಶ್ರೇಣಿ, 08 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 5, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಲ್ಲಿ 2, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-19-462114461</p>