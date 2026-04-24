ಗುರುಕೃಪಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿರಿಯಾ ಪುರದ ಗುರುಕೃಪಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 100, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 96.29 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 44 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 18 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಇಬ್ಬರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಕಾಶ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಿ (ಶೇ 96.8) ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ (ಶೇ 93.12) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 81 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 11 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 50 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 13 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-126-1333423838</p>