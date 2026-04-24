ವೇದಾವತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 92 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಡೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವೇದಾವತಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 92 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಶಾಲೆಯ ಚೇತನ ಎಚ್.ಜಿ. 617 (ಶೇ 98.72) ಅಂಕ ಗಳೊಡನೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ 138 ಬಾಲಕಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 127 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 78 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 23 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕೆ.ವೈ. (ಶೇ 96 ಅಂಕ), ಸ್ನೇಹಾ ಕೆ.ಎ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ಸಿ. ಶೇ 95.84 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-126-1160075415</p>