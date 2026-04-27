ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಪ್ರಥಮ

<p>ಕಾಗವಾಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರಿಯೋಗಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಂಭೋಜಿ ಶೇ 97.44 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಸಾಧನಾ ಶಶಿಕಾಂತ ಮಂಗಾವತಿ ಶೇ 94.72 ದ್ವಿತೀಯ, ಸತೀಶ ರಾಚಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 93.76 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಸಿದ್ದ ಲಾಳಿ ಹರ್ಷವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-21-1293086888</p>