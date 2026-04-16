ದಾಮೋದರ ರಘೋಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ರಘೋಜಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ (ಶೇ 91), ವಿಭಾ ನಿರಂಜನ (ಶೇ 87.4), ರಿಷಿಕೇಶ ಗುಂಡಪ್ಪ (ಶೇ 86), ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷ (ಶೇ 84), ಪಲ್ಲವಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ (ಶೇ 82.6), ಶ್ರೇಯಸ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ (ಶೇ 82.2) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಿ. ರಘೋಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀರಾ ರಘೋಜಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಮನೋಶ್ರೀ, ನಂದಿನಿ, ವಿಷ್ಣು ಕೇಲೋಜಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಮೋದ ಎಸ್. ಮಳೇಕರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-34-1176803042</p>