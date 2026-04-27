ಕೆಸಿಇಡಿಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಕೆಸಿಇಡಿಟಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆದ 41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 16 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 11 ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಶೇ 87.52ರಷ್ಟು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇ 86.72ರಷ್ಟು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-34-1528435550</p>