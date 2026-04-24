ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶೇ 97 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಿ ವಿಶಾಲ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 92, ಜಾಗೃತಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೇ 91.68, ವೇದಾಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋರಿ ಶೇ 91.36, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಶೇ 90.72, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಧಾಕರ ಶೇ 90.24, ಚಂದನಾ ರಾಚಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 89.12, ಆದರ್ಶ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಶೇ 85.28, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇ 85, ಗಣೇಶ ರಾಜಕುಮಾರ ಶೇ 85 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಡೆಂಕಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-34-210315781</p>