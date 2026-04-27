ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ತೊಲಗಿಸಿದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ದಿಕ್ಸೂಚಿ'ಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಗಣನೀಯ ಅಂಶ.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗೂಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಆಯಾ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಕಂದಗೂಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಅರಿವೇ ಗುರು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೇಕ್ಅಪ್ ಕಾಲ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಂದಗೂಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 8 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೇ 84.80, ಶರಣು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೇ 84.16, ಮಹಾನಂದಾ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಶೇ 83.84, ಮೆಹೆಕ ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ಶೇ 82.72, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇ 81.92 ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಹಣಮಂತ ಶೇ 80.80ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮತ್ತು 'ಡೆಕ್ಕನ್ಹೆರಾಲ್ಡ್' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿಲ್ಹಾರುತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, 59ರಲ್ಲಿ 49 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶೇ 93.44 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.