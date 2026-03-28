ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ

ಕಮಲಾಪುರ: ಕಳೆದ ಮಾ.23 ರಂದು ನಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬದಲು ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾಗಾಂವನ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 28 ಪುಟಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ 24 ಪುಟಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪುಟಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 24 ಪುಟಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ 28 ಪುಟಗಳು, ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ 32 ಪುಟಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳ ಹೆಸರು ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಸಭೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬದಲು ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲಾಗಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ