<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 36 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 11 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ಶೇ 97.60, ಸಪ್ನಾ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 95.80, ಉಷಾಬಾಯಿ ಸೇನಾ ನಾಯಕ್ ಶೇ 94.56, ಮೌನಿಕಾ ಸುರೇಶ ಶೇ 93.60, ತ್ರಿಶಾ ಋಷಿಕೇಶ್ ಶೇ 93.60, ಶ್ರದ್ಧಾ ಶೇಷ ಭಟ್ ಜೋಷಿ ಶೇ 92.96, ಖುಷಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇ 91.84, ಭವಾನಿ ರಾಜು ಶೇ 91.68, ದೀಪಿಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೇ 90.88 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಆರ್.ಜಹಾಗೀರದಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇಶಮುಖ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಾಲಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-34-203601850</p>