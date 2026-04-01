ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಸೂತ್ರ

ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಸ್ತಕ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರ ಅಂಗವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ (ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಉರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಮರಾಠಿ) ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಢವಳಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 141 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 43,674 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1,691 ಮಕ್ಕಳು ಗೈರಾದರು. 41,983 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.</p>.<p>ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>