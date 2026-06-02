ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಕಾಳಗಿ: '2025-26ರ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಿವಲೀಲಾ ಅಷ್ಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ತಿರುವಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ, ಸದಸ್ಯ ಅಮೃತ ನರನಾಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮು ಕುಂಬಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲದೊಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗೊಣಗಿಮಠ, ಭಗವಾನ ಕಟಕೆ, ಸುನಿತಾ ಚವಾಣ, ಝರೀನಾ ಜಬೀನ್, ಶಾಹೀನ್, ನಿಖತ್ ತಬಸುಮ್, ರೆಹನಾಬೇಗಂ, ಸಫಿಯಾಬೇಗಂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>