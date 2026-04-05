ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪದ್ದತಿ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಮಲನಗರ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಮೀತಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, 'ಭಾಷೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ದಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳ ಪದ್ದತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತಿ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೂಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೊಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಡೊಂಗರೆ, ಸ್ವರೂಪಾರಾಣಿ, ಇಂದುಮತಿ ಕಾಳೆ, ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಮದನಕರ್, ನಬಿ ಬಾಗವಾನ, ಸಚಿನಕುಮಾರ, ಅರವಿಂದ, ಸುನೀತಾ, ಉಮಾಕಾಂತ ಮಹಾಜನ, ಮಹಾದೇವ ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರಭು ಮೋರೆ, ರತ್ನಪಾಲ ಶಿಂಧೆ, ಮಾರುತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಸಿರಾಜ್, ಮಹಾದೇವ ಲಾಂಚಕರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>