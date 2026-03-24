ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಕಲು ಚೀಟಿ ಸಂಶಯ: ಆಕ್ಷೇಪ

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಡಿ'ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಕಲು ಚೀಟಿಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಹಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಇವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಚೀಟಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಹಾ ತರುತ್ತಿದ್ದ 'ಡಿ'ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಚೀಟಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೆಲವರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಎಸೆದಿರುವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಲು ನಡೆಯದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>