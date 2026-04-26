ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಶೇ 96.64 ಅಂಕ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜೂಲಕೇರಿ ಓಣಿಯ ನಿವಾಸಿ ವಲಿಸಾಬ ಎಂ. ಜೂಲಕೇರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೌಲಾಬೀ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ 96.64) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಂಜ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ (ಹಮಾಲಿ)ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಲಿಸಾಬ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೌಲಾಬೀ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 98, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 118, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಲಾ 94 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಪಾಠಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂಷನ್) ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೌಲಾಬೀ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಖೇಡ: ಶೇ 93.70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ</p>.<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 93.70ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 127 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 119 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರಲ್ಲಿ 11 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 63 ಪ್ರಥಮ, 22 ದ್ವಿತೀಯ, ಹಾಗೂ 23 ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಂಜಿತಾ (ಶೇ 93.28), ಮೇನಕಾ (ಶೇ 92.32), ರಶ್ಮಿ(ಶೇ 91.52) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂದಿನಿ (ಶೇ 90.88), ಶಿವಮ್ಮ (ಶೇ 90.72), ಬೆಟದೇಶ (ಶೇ 90.24) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹನುಮಗೌಡ ಹೊಸ್ಗೇರಾ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ಪಿ. ಚಂದುಸಾಬ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಇರುವ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98. 14ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 52 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 25 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 25 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಎಸ್. ಗಾನವಿ ಶೇ 91.2ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಹರ್ಷಿಯಾ ಎಸ್ (ಶೇ 86.24) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸುಹಾನಬೇಗಂ (ಶೇ 83 68) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಉಮೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-35-1503296417</p>