ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಕನಕಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೂದಿಗುಪ್ಪೆ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ಸಾಕೆತ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಜೀವಿತ.ಕೆ, ನಂದಿತ.ಬಿ.ಎಸ್, ಶರತ್ ಗೌಡ.ಎಸ್, ಅನೂಪ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೇ95ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ, 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ರಮ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜಯ ಮೋಹನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>