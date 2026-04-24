ಕನಕಪುರ: ಧನುಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮ

ಕನಕಪುರ: ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಧನುಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಂ (614) ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಮಿಥುನ್.ಸಿ.ಕೆ (612) ದ್ವಿತೀಯ, ಸಂಜನಾ.ಪಿ.ಕೆ (611) ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3293 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 2,966 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ (ಶೇ. 89.09) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ತುಂಗಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ದೇಗುಲಮಠ ಶ್ರೀನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹಾರೊಬೆಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>