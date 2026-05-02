ರೆಡ್ಡಿ ವೀರಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರಟಗಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಸಿಎಸ್ಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವನಗರದ ಕಮ್ಮವಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಡ್ಡಿ ವೀರಣ್ಣ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯು ಸತತ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 116 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 46 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.ಹರ್ಷಿತ್ ಶೇ 96. 03, ಶ್ರೀಹರ್ಷವರ್ಧನ ಎಸ್. ಶೇ 94.7, ಡಿ.ಸಾಯಿ ನಳಿನಿ ಶೇ 92.6, ಕಿಶನ್ ಸುರಪುರ ಶೇ 92.4, ವರುಣಕುಮಾರ್ ಶೇ 91.6 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲಾ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ತೀವ್ರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ವೀರಭದ್ರರಾವ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-35-1973846327