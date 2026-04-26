<p>ಕಾರಟಗಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಯಾ ಮಿರ್ಜಾಕರ್ ಶೇ 98. 56ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಶೇ 97.28, ಶಾಂಭವಿ ಶೇ 92.48, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶೇ 92.16, ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೇ 91.02, ಮೇಘನಾ ಶೇ 90.88, ರಘುನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇ 90.08, ಎಂ. ಡಿ. ಲಿಯಾಖತ್ ಶೇ 89.28ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀಲಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿಚ್ಚಗಲ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೀವ್ರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೀರ್ತನ ಮಹೇಶ್ ಶೇ 96, ಹರ್ಷಿಯಾ, ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಗೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಪ್ರಥಮ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರೇಗೌಡ ಶೇ 95.2, ಕರೀಷ್ಮಾ ಶೇ 94. 24, ಮನೋಜ್ ಬಿ. ಶೇ 94.8, ಬಸಮ್ಮ ಶೇ 93. 44, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೇ 93.12, ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 90. 24ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ 18, ದ್ವಿತೀಯ 11, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದ್ ಆಮದಿಹಾಳ ಶೇ 94. 72, ಅನನ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಶೇ 93. 92, ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ ಶೇ 93.76, ಐಶ್ವರ್ಯ ಟಿ. ಶೇ 92. 32, ನಂದಿನಿ ಡಿ. ಶೇ 92. 32, ಸುನೀತಾ ನಾಡಿಗೇರ ಶೇ 92.16, ಅನುರಾಧ ಶೇ 92, ಅನಿತಾ ವಿ. ಶೇ 92, ಶ್ರೇಯಾ ಸಜ್ಜನ ಶೇ 91. 84, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೆ. ಶೇ91. 84, ಪೂರ್ವಿ ಶೇ 91. 20, ಅಶ್ವಿನಿ ಶೇ 90. 72, ಕೀರ್ತನಾ ಎಸ್. ಶೇ 90.72, ಧನುಶ್ರೀ ಕೆ. ಶೇ 90. 40, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶೇ 90.08ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-35-1377484537</p>