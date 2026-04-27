ಕಾರಟಗಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಯಾ ಮಿರ್ಜಾಕರ್ ಶೇ 98.56ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 93.65ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 63 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 59 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 13 ಪ್ರಥಮ, 18 ದ್ವಿತೀಯ, 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಲಿಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೇ 93.76, ಸಂಹಾನ್ ರಂಜಾನವಲಿ ಶೇ 84, ಕಲ್ಪನಾ ಹನುಮಂತ ಶೇ 81.06ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂದಗುಂಪಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 86.74ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. 4 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 29 ಪ್ರಥಮ, 19 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶೇ 95.36, ನಾಗರಾಜ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಶೇ 94.72, ಶ್ರುತಿ ಪಿ. ವಿಜಯ ಶೇ 91.20, ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶೇ 89.92, ತನುಶ್ರೀ ತೀರ್ಥರೂಪ ಶೇ 84.16, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾರೆಪ್ಪ ಶೇ 80.64ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಜೋಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಭಾರತೀಶ ಕೆಂಡದ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ