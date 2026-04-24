ಕವಿತಾಳ: ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ94.79, ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಶೇ93.50 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 192 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 182 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ94.79 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಹಿನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇ98.58 (ಪ್ರಥಮ), ಅನುಜಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇ96.37 (ದ್ವಿತೀಯ), ಮೌಲಮ್ಮ ಮೌಲಪ್ಪ ಶೇ93 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ (18), ಪ್ರಥಮ (93), ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ (46) ಮತ್ತು ತೃತೀಯ (25) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 192 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಅಂಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 137 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 128 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ93.50 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಶೇ95.2 (ಪ್ರಥಮ), ಮೌನೇಶ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಶೇ95 (ದ್ವಿತೀಯ), ನಾಗರಾಜ ಹನುಮಪ್ಪ ಶೇ 91.84 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ (5), ಪ್ರಥಮ (45), ದ್ವಿತೀಯ (28) ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ (50) ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-32-676620657</p>