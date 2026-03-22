ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಬರೆದ ಎಸ್. ಕುಸುಮ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕಿ ಎಂ. ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಚೆನ್ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕಿ, ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಛಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-18-1620066844</p>