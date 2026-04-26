ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ

<p>ಬೇತಮಂಗಲ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 621ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಾರಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾರಿಕಾ ಬೇತಮಂಗಲದ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅರುಣಾ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾರಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರುಣಾ-ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-18-1404555362</p>