ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದು

<p>ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ 11 ಮಕ್ಕಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇಬ್ಬರು, ಪ್ರಥಮ ಇಬ್ಬರು, ದ್ವಿತೀಯ ಐದು ಮಂದಿ, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಆರ್. ಭವಾನಿ, ಸಹನಾ ಶಾಲಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕುವರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 115 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 113 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶೇ 98ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 15, ಪ್ರಥಮ 65, ದ್ವಿತೀಯ 26, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 7ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುಜ್ಜಲಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 27ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 1, ಪ್ರಥಮ 17, ದ್ವಿತೀಯ 4, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾಪುರ: ಅಲೆಮಾರಿ, ಸಿಂಧೋಳ್, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವರು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ 17ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ 9, ದ್ವಿತೀಯ 6, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್, ಜೀವನ್ ಶಾಲಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾದಾಪುರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 2, ಪ್ರಥಮ 8, ದ್ವಿತೀಯ 1, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾದಾಪುರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ: ಶೇ 100ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 12, ಪ್ರಥಮ 28, ದ್ವಿತೀಯ 4, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಎಸ್ ರಮ್ಯಾ (619), ಎಸ್.ಎನ್. ಅಮೂಲ್ಯ (594), ಪಿ. ಚಾಂದಿನಿ, ತೇಜಸ್ ಅನ್ವಯ್, ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಶಾಲಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನೆಗೂಳ: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 7, ದ್ವಿತೀಯ 7, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 7ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಸಲು: ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ 32ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ನುನ್ನತ 3, ಪ್ರಥಮ 23, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸುಮಾ, ಭಾನು, ಶಿಲ್ಪಾ ಶಾಲಾ ಆಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ: ಶೇ 100ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ 48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 26, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ನುನ್ನತ 13, ಪ್ರಥಮ 16, ದ್ವಿತೀಯ 7, ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಕೆ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಗಲಿರುಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-40-940481068</p>