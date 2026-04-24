ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ

<p>ಮಾಲೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ.97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಕೆಂಪಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆರು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆರು ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 26 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 2,783 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 2,693 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಸರಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಲಕ್ಕೂರು, ಡಿ.ಎನ್. ದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಆರು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.94ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>6 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಾಲೂರು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಲಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>26 ಅನುದಾನಿತ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ವೈಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದರ್ಶನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರು ಚರಣ್ 617 (98.72) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯ 616 (98.56) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಜೆಸಿ ಮಾಲೂರು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯ ನಯನ್ 615 (98.4), ವಿದ್ಯಾಪನ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಎ.ಎಂ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ 615 (98.4), ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಅನುಶ್ರೀ 615 (98.4) ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ 74ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-18-1887416175</p>